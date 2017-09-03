كونتي حرم تشيلسي من صفقتين مميزتين

تشلسي/PNN – كشفت تقارير صحفية عن تسبب الإيطالي أنطونيو كونتي، في حرمان ناديه من صفقتين مميزتين في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت مؤخرا.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، هو السبب وراء رفض أليكس تشامبرلين، لاعب أرسنال السابق، وروس باركلي، متوسط ميدان إيفرتون، الانضمام لصفوف البلوز، لأنه لم يوضح لهما الدور المطلوب منهما في قلعة “ستامفورد بريدج”.

أوضحت الصحيفة أن كونتي لم يتدخل في أي خطوة من مفاوضات الفريق مع باركلي، مما دفع اللاعب للتردد بشأن الانضمام إلى البلوز، وذلك بسبب جهله بالدور المطلوب منه، وكيفية تأقلمه على طريقة اللعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كونتي طلب من تشامبرلين، القيام بدور الظهير المدافع، وهو ما يرفضه أليكس، الذي يود العودة للعب في وسط الملعب، ولذلك قرر الرحيل إلى ليفربول.

وأكدت الصحيفة أن باركلي يرغب في الانضمام إلى توتنهام، وذلك لأن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب السبيرز، يعرف جيدا طريقة التعامل مع اللاعبين الشباب، وقد يساهم في تطوره قبل بطولة كأس العالم في روسيا.

كما انضم تشامبرلين إلى ليفربول للسبب ذاته، فسمعة الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، في التعامل مع الشباب أفضل من كونتي.

المصدر: وكالات