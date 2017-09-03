عودة أولى قوافل حجاج فلسطين إلى أرض الوطن غدا الاثنين

اريحا/PNN – تبدأ قوافل حجاج المحافظات الشمالية مغادرة مكة المكرمة عائدة إلى أرض الوطن، من صباح يوم غدٍ الاثنين، وحتى مساء يوم الثلاثاء.

وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس أن مغادرة الحجيج ستكون على دفعات وضمن برنامج أعد مسبقاً مع الجهات ذات العلاقة في السعودية والأردن، لتجنب الازدحام على المعابر الحدودية.

وأضاف أنه تم التنسيق مع السلطات السعودية لخروج الحجاج وتقديم كافة التسهيلات لهم منذ لحظة خروجهم حتى وصولهم إلى المعابر الحدودية، وتأمين خروجهم بكل يسر وراحة.

وعن حجاج غزة، أوضح ادعيس أن أولى القوافل ستبدأ المغادرة من مكة إلى المدينة المنورة صباح يوم الثلاثاء، ليقيموا هناك 4 ليالي وبعدها يغادرون المدينة على دفعات متتالية من مطار الملك محمد بن عبد العزيز الدولي إلى مطار القاهرة، ومن ثم إلى أرض الوطن على مدار أربع دفعات متتالية.

وقال إن جميع طواقم بعثة الحج ستبقى في الأراضي السعودية حتى تأمين خروج كافة الحجاج.