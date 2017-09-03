معبر الكرامة يشهد حركة نشطة

رام الله/PNN – يشهد معبر الكرامة منذ أمس السبت حركة نشطة، في ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له اليوم الأحد، بأن معبر الكرامة شهد حركة نشطة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تنقل بين جانبيه 8 آلاف مسافر منهم 6400 مغادرين و1600 قادمين، أمنت شرطة المعبر تنقلهم.

وأضاف ارزيقات أن الحركة بدأت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا من اليوم ذاته، مشيرا إلى أن شهر آب الماضي شهد تنقل 275 ألف مسافر في كلا الاتجاهين.