PNN بالصور:مسيرة جماهيرية بالبلدة القديمة و رفضا لقرار الاحتلال اقامة بلدية للمستوطنين

الخليل/PNN /بدعوة وتنظيم من شباب ضد الاستيطان اعتصم عشرات الأطفال والأهالي، اليوم الأحد، أمام جدار الفصل العنصري وسط مدينة الخليل، احتجاجا على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بفصل البلدة القديمة ومحيطها عن باقي مناطق مدينة الخليل.

وطالب المعتصمون بإنهاء الاستيطان والاحتلال، وازالة الجدار العنصري وطرد المستوطنين من بيت ابو رجب والبلدة القديمة من الخليل.

ورفع المشاركون اليافطات التي تطالب بإنهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة، والتصدي لقرار حكومة الاحتلال.

وشارك في المظاهرة عشرات الاطفال والاهالي امام جدار الفصل العنصري والتمييز العرقي ضد قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بفصل البلدة القديمة ومحيطها عن باقي مناطق مدينة الخليل ، مطالبين بانهاء الاحتلال والاستيطان وازالة جدار الفصل العنصري والتمييز العرقي وطرد المستوطنين من بيت ابو رجب ومن البلدة القديمة من الخليل.

ورفع المشاركون اليافطات التي تطالب بانهاء الاحتلال والعيش بحرية وكرامة ، ومطالبين بالتصدي لقرار حكومة الاحتلال بترقية االحي الاستيطاني في الخليل ليصبح بلدية منفصلة عن باقي انحاء مدينة الخليل .

وشارك في المسيرة والاعتصام تجمع شباب ضد الاستيطان، واهالي حارتي السلايمة وغيث، ومشاركون من الحملة العالمية ضد التمييز والفصل العنصري في قلب مدينة الخليل، الهادفة لطرد المستوطنين من الخليل وانهاء احتلالها والحفاظ على الهوية الفلسطينية للمدينة، والمطالبة بإعطاء المواطنين الفلسطينيين الحرية والكرامة والعدالة التي نص عليها القانون الدولي.

واعتدت قوات الاحتلال على الاطفال والمشاركين في الاعتصام واعتقلت الناشط رائد ابو رميلة (35 عاما) المتطوع في مؤسسة “بيتسيلم” لحقوق الانسان.

وقال منسق تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، “إن فعالية اليوم هي بداية الحراك الشعبي ضد قرار وزير الجيش الاسرائيلي “ترقية” الحي الاستيطاني في الخليل ليصبح مستوطنة معترف بها، وتحويل المنطقة تحت وصاية ما تسمى “الادارة المدنية” الكاملة مثل مناطق “ج”، مما سيسمح للمستوطنين بحرية التصرف بالأملاك الفلسطينية الخاصة والعامة في المناطق المغلقة، وهذا يعني تهجير وفصل عنصري وتمييز عرقي بحق المواطنين الفلسطينيين”.

واضاف عمرو “ان هناك تحضيرات لحملة عالمية ومحلية بعنوان الخليل مدينة فلسطينية وليست للمستوطنين” مطالبة بأنهاء سياسة الفصل والتمييز العنصري في المدينة، واعادة فتح الشوارع والمحلات والمنازل المغلقة من خلال طرد الاحتلال والمستوطنين من قلب مدينة ابراهيم الخليل.

وقال الحاج وائل الفاخوري منسق لجنة الاهالي في البلدة القديمة “ان الاهالي لن يستسلموا لقرارات الاحتلال والمستوطنين، وسيواصلون صمودهم ونضالهم ورباطهم في ارضهم وفي منازلهم واحيائهم حتى نهاية الاحتلال”.

وطالب الفاخوري القيادة الفلسطينية الاهتمام بالمناطق المستهدفة وتعزيز صمودها واعطاء التعليمات بان يكون هناك عدالة في الاهتمام السياسي في جميع المناطق المستهدفة وعدم تهميش اي احد ، لان الاحتلال الاسرائيلي يريد تهجير الجميع .