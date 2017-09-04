ادارة جامعة ايرفين في كاليفورنيا تفرض اجراءات عقابية على مناصرين للفلسطينين لمقاطعتهم محاضرة مناصرة للاحتلال

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ اوقف نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية في احد الجامعات الامريكية محاضرة كان يقدمها عدد من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال والتي عقدت في احد الجمعات الامريكية حيث قاموا بالهتاف ضد المتحدثين و وصفوهم بالجنود المجرمين كما قاموا بالبصق عليهم وشتمهم مما دفع ادارة الجامعة لايقاف المحاضرة وتحويل الطلبة من مناصري ال BDS الى محاضرات عقابية على مدار عامين حول تقبل الراي الاخر.

و قالت صحيفة يديعوت احرنوت ان مجموعة من الطلاب المناهضين لاسرائيل عرقلوا في جامعة كاليفورنيا في ايرفين وحالوا اسكات جنود وضباط احتياط كانوا يتحدثون عن الحياة في اسرائيل.

واشارت الصحيفة الى ان مجموعة من الطلاب من نشطاء طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP) بذل كل جهد لإسكات جنود وضباط الاحتياط حيث حاول النشطاء منع الاسرائيليين من التحدث وقام واحد منهم بالصق على الوفود الإسرائيلي.

وقالت ادارة الجامعة انها ربما ستعيد النظر في المستقبل قبل عقد اي انشطة خوفا من تحول هذه الانشطة الى إلى أعمال عنف بين المناصرين لاسرائيل والقضية الفلسطينية .

واضافت الصحيفة الى ان ضباط الاحتياط الاسرائيليين دعوا الطلبة المؤيدين للفلسطينيين الى المشاركة في المحاضرة لكنهم اختاروا الصياح وكيل الشتائم على المسؤولين عن المحاضرة واعقوا محاولاتهم السيطرة على الامور لمدة عشرين دقيقة مما دفع ادارة الجامعة الى ارسال الامن لكنه فشل في السيطرة على الطلبة من نشطاء حملة المقاطعة الدولية وحصلت حالة خروج الامور عن نطاق السيطرة مما دفع الامن و خوفا على سلامة الوفد الى اخراجهم بحراسة الشرطة الامريكية المحلية وايصالهم لسياراتهم .

وبحسب الصحيفة فقد قررت ادارة الجامعة معاقبة النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية و فرضت إدارة الحرم الجامعي عقوبات على الطلاب المؤيدين للفلسطينيين كما انها اخضعتهم الى المراقبة لمدة عامين دراسيين.

الصحيفة اشارت الى ان مناصري اسرائيل واعضاء الوفد تقدموا بشكوى رسمية لإدارة الجامعة حيث فتحت ادارة الجامعة تحقيقات بالتعاون ما بين الامن فيها والشرطة .

وقالت ان ضابط إسرائيلي وثق من خلال الفيديو تدخلات واعاقات الطلبة المناصرين للقضية الفلسطينية من خلال شتمهم وبصقهم على الوفد الاسرائيلي كما وزعموا أيضا أنه خلال هذا الحدث قام الطلاب في الحرم الجامعي، باقتحام القاعة وفجر مؤتمر المناصر لاسرائيل من خلال العنف اللفظي.

وقالت الصحيفة ان الجامعة واحدة من المعاقل الرئيسية لحركة BDS في الجامعات الأمريكية ومعظم المحاولات لتنظيم انشطة وفعاليات لدعم إسرائيل في الجامعة واجهت في السابق انتقادات عنيفة وكانت زيارة الوفد الاسرائيلي تهدف الى التعريف بوجه نظر الاسرائيليين من الصراع ضمن فعاليات “أسبوع معاداة الصهيونية”.

إدارة الجامعة الامريكية قامت باتخاذ اجراء و خطوة غير مسبوقة في الحرم الجامعي حيث تقرر الاسبوع الماضي فرض عقوبات على الطلاب المؤيدين للفلسطينيين حيث سيتم اخضاعهم تحت المراقبة لمدة عامين دراسيين، و سوف تكون هناك حاجة خلالها لتمرير 12 ورشة عمل إلزامية لمعرفة كيفية حماية حرية التعبير.

كما قررت ادارة الجامعة ان يكون هناك اجراءات اكثر تعقيدا للحصول على إذن خاص قبل كل حدث سيعقد في الحرم الجامعي.

وجاء في قرار لجنة الأخلاقيات في الجامعة “نحن ندافع عن حرية التعبير باعتبارها حقوق أساسية لن نسمح بالمساس بها”.

ونقلت يديعوت عن المناصرين لاسرائيل و وفد الضباط انهم يشكرون ادارة الجامعة على هذه القرارات لكنهم يطالبون بالمزيد لان المنظمات المناصرة للفلسطينين خرجت عن حدود حرية لاراي مؤكدين انهم يطالبون باخراج هذه المنظمات الطلابية المناصرة للفلسطينين عن القانون واعتبارها غير شرعية لانها تساهم بنشر معاداة السامية و نشر الأكاذيب وتخويف الطلاب اليهود والمؤيدين لإسرائيل “.