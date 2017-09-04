بالفيديو : الإعلامي صدام رقيق يتسبب بحرب بين رولا يموت وميريام كلينيك

دبي/PNN – جمانة خليفة:ضجة كبيرة وحرب كلامية دارت بين النجمة “رولا يموت” و”ميريام كلينك” بسبب مقال نشره إعلامي المشاهير “صدام رقيق” عبر وسائل الإعلام باسم رولا يموت بينما ظهر في أحد الصفحات باسم ميريام كلينك.

رولا التي هاجمت ميريام عبر حسابها الرسمي على انستغرام متهمة إياها بتقليدها, فيما أوضح صدام رقيق أنه تعامل معها وهو من نشر المقال عنها بينما ميريام نشرت كلامها مع صدام رقيق حول المقال وشتمت رولا بكل انواع الشتم ما جعل رولا تتصل بصدام رقيق وتنهي المعركة لصالحها وتختم ذلك بكلام قبيح عن ميريام كلينك.