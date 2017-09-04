حرائق هائلة بغرب أميركا وإخلاء آلاف المنازل

واشنطن/PNN – اندلعت حرائق هائلة في غرب الولايات المتحدة والتهمت مساحات كبيرة في مناطق مختلفة، مما أدى إلى إخلاء آلاف المنازل في ولاية واشنطن والمئات قرب لوس أنجلوس.

وقد أعلنت السلطات حالة الطوارئ التي تسمح بتعبئة الموارد الفدرالية في ولايات لوس أنجلوس ومونتانا وواشنطن.

وقال رئيس بلدية مدينة لوس أنجلوس إريك غارسيتي إن الحريق الذي أطلق عليه اسم “لا تونا” هو الأضخم من نوعه في تاريخ المدينة.

وأخلت السلطات أكثر من 700 منزل في لوس أنجلوس وفي العديد من الضواحي المجاورة بينها بوربانك، حيث يمكن مشاهدة ألسنة النيران المتصاعدة من التلال.

واستخدمت طائرات في إخماد الحريق، كما يشارك أكثر من 500 إطفائي في العملية. ومن المتوقع أن ينضم لهم مئة آخرون سيعودون في الساعات المقبلة من هيوستن حيث شاركوا في عمليات الإنقاذ بعد العاصفة هارفي.

واندلع الحريق الضخم خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة عيد العمل الأميركي، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة في الغرب. وأعلن في وقت سابق أنه تمت السيطرة على 10% فقط من مساحة النيران.

وأوضحت السلطات أن الرياح هي مصدر القلق الرئيسي لأنها تساعد في انتشار النيران بسرعة وفي اتجاهات لا يمكن التنبؤ بها.

والتهمت الحرائق المندلعة في شمال ولاية واشنطن نحو 6 آلاف هكتار، وأدت إلى إخلاء ما يقارب 4 آلاف منزل.

المصدر: الفرنسية