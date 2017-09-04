5 فوائد للبصل تعالج مشاكل الشعر

يعتبر البصل من أفيد أنواع الخضار لاحتوائه على العديد من المواد والعناصر المهمّة لصحة الإنسان ، حيث يمتاز برائحته النفّاثة القويّة لوجود المواد الكبريتية فيه.

البصل يحتوي على نسبة عالية من الكبريت التي تساعد في تحسين الدورة الدموية وتحسين إنتاج الكولاجين الذي بدوره هو مفيد لصحة شعرك ويحتوي أيضاً على خصائص مضادة للبكتيريا التي تساعد في الوقاية من التهابات في فروة الرأس.

البصل يستخدم كعلاج لمشاكل الشعر العديدة والمختلفة ليفيد شعرك ، نذكر منها أهم 5 فوائد :

1 * عصير البصل مغذٍ جداً ويقوي الدورة الدموية باتجاه بصيلات الشعر. بما أنه غني بالكبريت فهذا يسمح بتحسين الكولاجين المفيد جداً لصحة الشعر.

2 * عندما نستعمل عصير البصل بشكل منتظم على فروة الرأس، يستطيع أن يزيد سماكة خصلات الشعر ويحدّ من المشاكل التي تؤدي إلى فقدان الشعر.

3 * يساعدكم عصير البصل أيضاً على التخلص من الالتهابات الفطرية وحب الشباب في فروة الرأس ومشاكل القشرة.

4 * عصير البصل غني بالخصائص المضادة للبكتيريا التي تمنع التهابات فروة الرأس.

5 * الأشخاص الذين يعانون من داء الثعلبة وقاموا باستخدام عصير البصل لفروة الرأس مرتين يوميا لمدة شهرين كان لديهم معدل أعلى بكثير من نمو الشعر من تلك الموجودة في المجموعة الذين استخدموا الماء العادي لغسل الشعر.

المصدر: وكالات