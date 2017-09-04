الإصابة قد تحرم فيا من مواجهة ليشتنشتاين

روسيا/PNN-يعاني الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، ديفيد فيا، من إصابة خفيفة في العضلة الضامة، على الأغلب سيغيب بسببها عن مواجهة ليشتنشتاين، يوم غد الثلاثاء، في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ووفقا لما ذكره الموقع الرسمي للمنتخب الإسباني، فإن فيا توجه عقب انتهاء مران بالأمس في مدينة لاس روثاس الرياضية، بصحبة الجهاز الطبي للفريق، إلى مستشفى سانيتاس دي لا موراليخا الجامعي، حيث خضع لأشعة رنين مغناطيسي لمعرفة مدى إصابته.

وجاء في البيان “فيا سيظل في معسكر المنتخب، ومشاركته في لقاء ليشتنشتاين، الثلاثاء، تعتمد على تطور حالته”.

وقالت صحيفة “آس” إن الإصابة على الأغلب ستبعد دافيد فيا عن مباراة ليشتنشتاين، وإن فرصه باللحاق بالمواجهة معقدة جدا.

وتعد هذه المباراة رقم 98 لفيا مع المنتخب، الذي توج معه ببطولتي كأس أمم أوروبا والمونديال، حيث سجل 59 هدفا دوليا.

يشار إلى أن مهاجم نيويورك سيتي الأميركي عاد لتمثيل إسبانيا مجددا، حينما حل بديلا لإيسكو ألاركون في الدقائق الأخيرة من مواجهة إسبانيا وإيطاليا، في التصفيات، أول أمس السبت، والتي فاز بها “الماتادور” بثلاثية نظيفة.