أتلتيكو مدريد واثق من استعادة دييغو كوستا

مدريد/PNN-يثق أتلتيكو مدريد الإسباني، من إتمام عملية التعاقد مع دييغو كوستا، نجمه السابق ولاعب تشيلسي الإنجليزي حاليًا، في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن نادي أتلتيكو مدريد يريد من لاعبه السابق صنع السلام مع تشيلسي والعودة للفريق، وذلك للمساعدة في عملية اتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وكان أتلتيكو مدريد وتشيلسي أجريا محادثات في الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات، إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي يقضي بانتقال اللاعب لصفوف الروخيبلانكوس.

وأوضحت أن أتلتيكو مدريد يريد من اللاعب العودة إلى تشيلسي ومغادرة مسقط رأسه في البرازيل، والتقدم باعتذار عام وخاص، وتسوية أموره مع النادي اللندني، لتسهيل عملية انتقاله للفريق الإسباني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويصر اللاعب الإسباني على عدم العودة لتدريبات تشيلسي، حيث أكد في مقابلة صحفية سابقة أنه في حال رجوعه فسيكون معزولًا ويتدرب مع الاحتياطيين والفريق الثاني.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أمس، الأحد، أن تشيلسي يفكر في الدخول في معركة قانونية مع اللاعب قد تصل إلى المحاكم الرياضية والدولية.