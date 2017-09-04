جيش كوريا الجنوبية يجري تدريبا بالصواريخ لمواجهة بيونغ يانغ

كوريا/PNN-تجري القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين، تدريبا بالصواريخ في ساعة مبكرة، ردا على سادس تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية، أمس الأحد، في ظل احتدام الأزمة والتصعيد الخطير الحاصل.

وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان إن “التدريب العسكري شمل صواريخ جو أرض بعيدة المدى وصواريخ باليستية”.

وأضاف البيان أن “هذا التدريب أجراه الجيش الكوري فقط”، ولكنه أوضح أنه “يجري الترتيب لإجراء مزيد من التدريبات مع القوات الأميركية في كوريا الجنوبية”.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت سادس وأقوى تجاربها النووية، أمس الأحد، والتي قالت إنها كانت قنبلة هيدروجينية متطورة سيتم وضعها على صاروخ بعيد المدى مما يمثل تصعيدا كبيرا لمواجهة بيونغ يانغ مع الولايات المتحدة وحلفائها