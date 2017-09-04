اخبار فلكية 4.9.2017

1 – المريخ في العذراء

في الساعة 12:35 من ظهر يوم الثلاثاء 5.9.2017 ينتقل كوكب المريخ الى برج العذراء ويمكث فيه حتى مساء 22.10.2017. انتقال المريخ من برج الى آخر يحمل معه غالبا شحنة من اعمال العنف والمواجهات وبما انه ينتقل هذه المرة الى برج ترابي فقد وتقع حوادث لها صلة بالارض كانهيار مبان متداعية او وقوع زلازل أرضية وما شابه.

فيما يلي ابرز المجالات التي يجب ان نحذر فيها جراء وجود المريخ في العذراء:

الحمل: في العلاقة مع زملاء العمل ويجب الامتناع عن رفع حاجية ثقيلة.

الثور: في التعامل مع الاحباء لا سيما الابناء ويجب عدم المبالغة في تجربة الحظ المالي.

الجوزاء: في العلاقة العائلية والحذر من الادوات الحادة والنيران.

السرطان: في السفر داخل المدن وفي العلاقة مع الاخوة والجيران.

الاسد: في الامور المالية.

العذراء: من جهة يمتلىء مواليد هذا البرج بالنشاط والجرأة ولكن قد يتهورون في تصرفاتهم.

الميزان: ليحذروا مؤامرة تحاك ضدهم في الخفاء.

العقرب: في التعامل مع الاصدقاء.

القوس: في العلاقة مع المسؤولين في مجال العمل.

الجدي: في السفر البعيد وليبتعدوا عن اماكن مجهولة لهم.

الدلو: في الامور المالية المشتركة والشؤون الضريبية.

الحوت: في العلاقة مع الشركاء.

2 – عطارد الى الحركة الامامية

بعد ظهر يوم الثلاثاء 5.9.2017 سيعود كوكب عطارد الى الحركة الامامية بعد تراجع دام ثلاثة اسابيع.

يظل التأثير السلبي للتراجع ملحوظا لمدة خمسة أيام بعد عودة الكوكب للحركة الامامية. وابرز هذا التأثيرالتشتت الذهني والتعطيل في الاتصالات والمواصلات.

من يرغب في القيام باي خطوة جديدة ذات اهمية يُفضّل ان يشرع فيها بعد 10.9.2017.