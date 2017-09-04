ادعيس يعلن انتهاء موسم الحج الحالي بنجاح

مكة المكرمة/PNN – اعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية، رئيس بعثة الحج الفلسطينية سماحة الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين عن نجاح موسم الحج لهذا العام وأن الحجّاج أدّوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة.

وجاء تصريح ادعيس بعد تلقيه التقاريرمن كافة اللجان العاملة في بعثة الحج الفلسطينية والتي تحدثت عن نجاح كبير لموسم الحج الحالي.

وأهدى ادعيس نجاح موسم الحج الحالي لسيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن الذي كان دائم المتابعة لبعثة الحج للاطمئنان على حجاج دولة فلسطين.

كما وجه ادعيس شكره لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله على متابعته الدائمة واليومية لحجاج فلسطين والاطمئنان على احوالهم .

كما شكر ادعيس جميع سفارات دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية وفي جمهورية مصر العربية والمملكة الارنية الهاشمية

على دورهم في تذليل جميع العقبات امام خروج بعثة الحج الفلسطينية واداء الفريضة .

كما ثمن ادعيس دور البعثات الطبية والارشادية والادارية والامنية والاعلامية المرافقة لدورها في انجاح الموسم .

وأعرب ادعيس عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على مكرمة عوائل الشهداء وعلى ما قدّموه من تسهيلات للحُجّاج .

وأشار ادعيس إلى أن حجّاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) عادوا من مِنى إلى أماكن سكناهم في مكة المكرّمة بعد انتهائهم من تأدية المناسك ورمي الجمرات، مبيّناً أنهم سيتوجهون يوم غد الثلاثاء إلى المدينة المنوّرة، ليمكثوا فيها عدّة أيام قبل المغادرة إلى أرض الوطن.

وبخصوص حجّاج المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، أوضح الوزير ادعيس أنهم بدأوا بالمغادرة إلى الوطن بعد أداء مناسكهم.

وأشاد الوزير ادعيس بحجّاج فلسطين الذين قدمّوا صورة مشرّفة عن بلدهم خلال تأديتهم مناسك الحج وكانوا خيرَ ممثلين وسفراء، وأعطوا انطباعاً رائعاً عن الإنسان الفلسطيني الذي تعوّد على العطاء وبذل الغالي والنفيس في سبيل دينه ووطنه وقضيته العادلة.

وتمنى ادعيس من الله عز وجل ان يتقبل من حجاجنا حجهم وان يرحم شهدائنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولاك رفيقا وان يفك الاسر عن اسرانا وان يحقق امانينا باقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .