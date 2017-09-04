الحجاج يواصلون رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق

السعودية/PNN-بدأ غير المتعجلين من الحجاج برمي الجمرات الثلاث، اليوم الإثنين، في ثالث أيام التشريق في موسم الحج، فيما غادر المتعجلون من الحجاج مكة المكرمة، أمس الأحد، بعد طواف الوداع حول الكعبة.

وأعلنت لجنة الحج في مكة، في مؤتمر صحافي، أمس، نجاح موسم الحج هذه السنة، وقال إن “السعودية لا تتخذ من الحج مواقف سياسية ولا تأبه لما يفعله الآخرون، أرض الحرمين مفتوحة لكل المسلمين دون استثناء، سواء أكانوا حجاجا إيرانيين أم غيرهم”.

وأشار إلى أن السعودية سجلت أرقاما قياسية في نقل الحجاج بالحافلات والقطارات هذا العام، إذ بلغ عددهم أكثر من مليوني حاج وبأوقات زمنية قصيرة مقارنة بالسابق.

وختم بالقول إن “السعودية تركز على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام بعيدا عما يحدث من صراعات وأزمات في المنطقة”.