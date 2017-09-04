مستوطنون يضعون بيوتا متنقلة وخيمة في أراضي جالود جنوب نابلس

نابلس /PNN- قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين وضعوا بيوتا متنقلة وخيمة في أراضي قرية جالود جنوب نابلس، على بعد أمتار عن المستوطنة الجديدة التي يتم العمل فيها.

وأضاف دغلس اليوم الاثنين، أن المستوطنين شقوا طريقا لهذه البيوت التي أقيمت على أراضٍ زراعية تقدر مساحتها بثلاثين دونما، وتقع في حوض رقم 19 من أراضي جالود .

وأكد دغلس أن قوات الاحتلال قد منعت المزارعين قبل فترة، من حصد محصول القمح في هذه الأراضي، واليوم استولت عليها، مع العلم أنها لا تبعد سوى أمتار عن المستوطنة التي يتم العمل فيها من تجريف وبناء والتي تسمى “عموخاي”.

وبين أن هناك تسارعا في البناء والسيطرة على المزيد من الأراضي عقب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الدعم للبناء الاستيطاني.