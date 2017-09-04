الارتباط : الاحتلال يرفض حتى الان تسليم جثمان الشهيد الصالحي وهيئة الاسرى تلتمس لنيابة الاحتلال

بيت لحم/PNN/ قالت مصادر محلية في محافظة بيت لحم ان سلطات الاحتلال رفضت حتى الان الاستجابة لمطالب الجهات الفلسطينية بتسليم جثمان الشهيد رائد الصالحي الذي استشهد بالامس متاثرا بجروحه في مستشفى هداسا عين كارم الاسرائيلي بعد ان كان قد اصيب برصاص جيش الاحتلال قبل نحو شهر.

وقالت المصادر نقلا عن الارتباط الفلسطيني ان الاحتلال الاسرائيلي يرفض حتى الان تسليم الجثمان في اطار ممارسات وسياسات الاحتلال على الرغم من تقديم جهات فلسطينية عدة طلبات بهذا الشان.

على صعيد اخر افادت هيئة الاسرى والمحررين الفلسطينين ان محامي الهيئة تقدموا بالتماس الى النيابة العامة الاسرائيلية تلتمس فيه بتسليم جثمان الشهيد الصالحي.

وقالت الهيئة ان محاميها تقدموا ظهر اليوم الاثنين بالتماس تمهيدي للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد رائد الصالحي بشكل عاجل حيث جاء في الالتماس في الوقت الذي لم تتلقى الهيئة ردا على تسليم جثمان الشهيد الصالحي الذي استشهد عصر الامس.