إلغاء أبرز المزايا المنتظرة في “آيفون 8”

كشف التسريبات المتعددة عن “آيفون 8″، المقرر إطلاقة في 12 سبتمبر الجاري، الكثير من تفاصيل الهاتف الذكي المرتقب، لكن معلومات جديدة كشفت أيضا إلغاء أبل أبرز ميزة في الجهاز الجديد.

ولعدة أشهر، راج تسريب بعد تسريب أن آيفون 8 سيأتي مع قارئ بصمات الأصابع على الشاشة، لكن المفاجأة أن هذه الميزة اختفت، بسبب عدم مقدرة أبل الحصول على التكنولوجيا الكاملة لتشغيل هذه الخاصية.

وتذكر هذه الخطوة بأخرى سابقة اتخذتها شركة سامسونغ من قبل. وهذا سيشكل بدوره اعتمادا مضاعفا على نظام تعرف آيفون 8 على المستخدمين عبر ملامح الوجه، وهي الميزة الأبرز في الجهاز الجديد، حسب التسريبات.

وفي حين أن آيفون 8 سيفقد هذه الميزة في الجهاز المرتقب، فإن هذا سيحتم على شركة أبل البحث عن بدائل أو براءات اختراع تمكنها من تقديم ميزات متطور في النسخ المقبلة من هواتفها الذكية.

لكن خبراء في تكنولوجيا الهواتف الذكية أكدوا أن أبل باتت على وشك تطوير هذه التكنولوجيا وإتقانها، وإن لم يحمل آيفون 8 ميزة قارئ بصمات الأصابع في الشاشة الآن، فإنها ستكون مدمجة في هواتفها المستقبلية.

ويقول الخبراء إن المستخدمين ربما يغفرون لشركة أبل عدم تضمين هاتفها الذكي الجديد هذه الميزة في شاشتها، بالنظر إلى الميزات الأخرى الجديدة التي سيحملها آيفون 8 مثل الشحن اللاسلكي والكاميرا المتطورة.

المصدر: وكالات