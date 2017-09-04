المخابرات العامة تنجح في فك لغز قتل المواطنة نفين عواودة

رام الله/PNN – أعلنت المخابرات العامة، مساء اليوم الاثنين، النجاح في فك لغز مقتل المواطنة نفين العواودة، والتي عثر عليها مقتولة قبل عدة أسابيع في بلدة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

وأكد مصدر رسمي في جهاز المخابرات اعتقال المتهم بقتل المواطنة عواودة، وأن التحقيقات حول هذه الجريمة تواصلت طيلة الأيام الماضية بمشاركة النيابة العامة، حيث أقر المتهم بارتكاب جريمته وقام بتمثيلها بصحبة النيابة العامة.

وكان قد عثر على جثة الفتاة العواودة وهي من بلدة دورا بمحافظة الخليل، قرب إحدى السكنات في بلدة بيرزيت شمال رام الله بتاريخ 16-7-2017.

ولقي مقتل المواطنة نفين عواودة اهتماما واسعا لدى الرأي العام الفلسطيني.

وأهاب جهاز المخابرات بكافة المواقع الإعلامية والمواطنين عدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تصدر عن أية جهة كانت، حيث أن النيابة العامة والقضاء الفلسطيني هما الجهتان الوحيدتان المخولتان بهذا الموضوع.