منتخبنا الوطني في لقاء سهل أمام بوتان غدا لتعزيز صدارة مجموعته بتصفيات آسيا

اسيا/PNN-يسعى منتخبنا الوطني لكرة القدم، إلى تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة في تصفيات آسيا، عندما يحل ضيفا عصر غد الثلاثاء، على منتخب بوتان في العاصمة تيمفو في انطلاق الجولة الثالثة للتصفيات.

وسيبحث الوطني في لقاء الغد، عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمام آسيا 2019، ولن يكون تحقيق الفوز صعبا على نجوم الوطني في ظل الأداء القوي الذي يقدمونه في التصفيات ولعل ما حققه من انتصار مستحق على منتخب عُمان الشقيق يؤكد ذلك، كما أن منتخب بوتان يتذيل المجموعة من خسارتين وفي شباكه 16 هدفا دون ان ينجح في تسجيل أي هدف.

ويتصدر منتخبنا الوطني ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، أمام المنتخب العُماني الشقيق برصيد 3 نقاط صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف أمام منتخب جزر المالديف الثالث، في حين يتذيل منتخب بوتان ترتيب المجموعة دون نقاط.

ويأتي هذا اللقاء بعد فترة راحة لكافة الأندية المحلية على مدار الشهرين الماضيين قبل العودة للتحضير لبداية الموسم الجديد، وهذا ما سيشكل لكافة اللاعبين الذين يسعون لاستعادة لياقتهم البدنية والتحضير جيدا لبدء المنافسات.

وأقام منتخبنا الوطني خلال الفترة الماضية معسكر تدريبي داخلي لمدة عشرة أيام، تبعه معسكر التدريبي الخارجي هدفه تجميع اللاعبين المحليين والمحترفين والوقوف على جاهزيتهم من كافة النواحي.

وكانت بعثة منتخبنا وصلت قبل يومين إلى العاصمة البوتانية “تيمفو”، بعد أن أنهى “الفدائي” معسكراً تدريبياً في اندونيسيا، استمر خمسة أيام، وكان منتخبنا غادر العاصمة الاندونيسية جاكرتا ظهر الجمعة.

وقال المدير الفني للمنتخب عبد الناصر بركات ، إنه سيلعب من أجل الفوز، في مواجهة بوتان، بتصفيات كأس آسيا، ومواصلة نتائجه الإيجابية في هذه التصفيات الآسيوية.

وأضاف بركات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين، أن كافة اللاعبين لديهم الرغبة وتفاؤل كبير بتحقيق الانتصار من أجل البقاء في صدارة المجموعة وحسم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا القادمة.

وأوضح أن بوتان لديها جمهور رائع، مشددا على أنه سيسعى للحفاظ على سلسلة الانتصارات، وتحقيق فوز جديد يقربهم من النهائيات الآسيوية.

بدوره، أقر المدير الفني لمنتخب بوتان، الألماني تورستن سبيتلر، بصعوبة المواجهة أمام منتخب فلسطين، في الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس الأمم التي تستضيفها الإمارات في 2019.

وقال: “من الصعوبة مواجهة منتخب فلسطين الذي يحتل الترتيب 93 عالميا، لكن علينا أن نتعامل مع الصعوبة المنتظرة لتلك المباراة، والمنتخب الفلسطيني لدية لاعبين على مستوى من الناحية الفنية والبدنية وهم في صدارة المجموعة، إلا أنه علينا التعامل مع مجريات هذه المباراة”.

وأكد سبيتلر أنه قام بضم عدد من اللاعبين الجدد لصفوف المنتخب في محاولة لتحسين أداء الفريق خلال المباريات القادمة، مشيراً إلى أن النتيجة القاسية التي تعرض لها المنتخب البوتاني في مستهل التصفيات أمام المنتخب العُماني بنتيجة 14-0 لن تتكرر.

وتضم قائمة لاعبي الفدائي: رامي حمادة، وغانم محاجنة، وأنس أبو سيف، وعبد الله جابر، وفادي سلبيس، وعبد اللطيف البهداري، وهيثم ذيب، ومحمد صالح، وتامر صلاح، ومصعب البطاط، وتامر صيام، ومحمد ناطور، ومحمد درويش، وشادي شعبان، ومحمد يامين، ومحمود أبو وردة، وأحمد ماهر، وسامح مراعبة، وخالد سالم، وماتيوس حذوة، وياسر إسلامي.