تشييع جثمان الشهيد محمد موسى في بلدة دير بلوط

رام الله/PNN-شيع أهالي قرية دير بلوط غرب مدينة سلفيت، جثمان الشهيد محمد موسى (27 عاما)، الذي استشهد يوم الثلاثاء الماضي، بعد إعدامه من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين أطلقوا وابلا من الرصاص تجاه السيارة التي كان يستقلها قرب مستوطنة “حلميش”، المقامة على أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام غرب رام الله، وأصابت شقيقته بجروح.

وانطلق موكب مهيب، سيرا على الأقدام من أمام مدخل القرية الرئيسي، حمل خلاله المشيعون جثمان الشهيد موسى على الأكتاف، وجابوا به شوارع دير بلوط، وصولا إلى منزل عائلته، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، وسط حالة من الحزن والتنديد بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال.

ثم نقل الجثمان إلى ساحة بلدية دير بلوط، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على روحة الطاهرة، ومنها إلى مقبرة القرية حيث ووري جثمانه الثرى.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد موسى إلى عائلته، عصر اليوم الجمعة، عند مدخل سلفيت الشمالي.