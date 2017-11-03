مقتل مواطن في شجار عائلي ببلدة الرام

القدس /PNN- قُتل المواطن معتز منير بدوي كرامة (28 عاما) وأصيب شقيقه، مساء اليوم الجمعة، في شجار وقع ببلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة أُبلغت مساء اليوم بوصول الشاب كرامة متوفيا لمجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله جراء إصابته بعيار ناري في الظهر، وشقيقه مصابا بعيار ناري في القدم، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وأضاف ارزيقات أن قوات من الشرطة والأجهزة الأمنية تحركت للبلدة لحفظ الأمن والنظام، كما باشرت المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري للوقوف على ملابسات الجريمة وأسباب الشجار.