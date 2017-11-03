“المكبر” يعتلي صدارة “المحترفين” بفوزه على “الخضر” بهدف وحيد

بيت لحم /PNN– اعتلى فريق جبل المكبر صدارة دوري المحترفين، بفارق الأهداف عن فريق شباب الخليل، بعد فوزه على أصحاب الأرض شباب الخضر، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ستاد الخضر، في محافظة بيت لحم، ضمن الأسبوع السادس.

ورفع “المكبر” رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة. أما “الخضر” فبقي في ذيل الترتيب وعنده نقطة واحدة.

بداية المباراة جاءت متواضعة مع استحواذ “الخضر” على الكرة دون فرص حقيقية.

تقدم “المكبر في الدقيقة 24، بهدف عن طريق أيمن خربط عندما استغل هفوة دفاعية قاتلة، واستقبل الكرة وسددها وارتطمت بالعارضة وهوت إلى داخل المرمى.

بعد الهدف نشط “المكبر” وأضاع فرصة توسيع الفارق بعد أن وصلت الكرة إلى حسين عبدو داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس كان لها بالمرصاد.

وأضاع “الخضر” فرضة تعديل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، عندما أعاد مدافع “المكبر” الكرة لحارسه التي تسارع إليها إياد الأعصم وسددها لكن إلى الخارج.

الشوط الثاني، البداية جاءت مثيرة مع اندفاع هجومي، وأضاع “الخضر” في الدقيقة 53 فرصة اخرى لتعديل النتيجة. وبعدها بعشر دقائق أضاع “الخضر فرصة ثانية عندما تقدم عمر عيسى بالكرة ودخل بها إلى منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة.

حكم المباراة للساحة يزيد أبو عرقوب، وساعده خلدون أبو قبيطة، وشفيق اخليل. وراقبها خالد الصياد، مقيم حكام موسى كنعان.

في مباريات أخرى، تعادل شباب الخليل مع ثقافي طولكرم بدون أهداف، بينما تعادل شباب دورا مع مؤسسة شباب البيرة بهدف لمثله.