عريقات يلتقي السفراء العرب بواشنطن

واشنطن /PNN– زار أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، مقرّ المفوضية العامّة لمنظمة التحرير لدى الولايات المتحدة، في أول ظهور له بعد نجاح عملية زراعة الرئة.

ونظمت المفوضية العامّة لفلسطين في واشنطن لقاء بين عريقات والسفراء العرب المعتمدين لدى الولايات المتحدة، تحدث فيه عريقات عن آخر التطورات السياسية في فلسطين، خاصة مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومساعي الرئيس الأميركي ترامب للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع العربي الإسرائيلي، وجهود القيادة الفلسطينية في الأمم المتحدة، والنظام السياسي والقانون الدولي، شاكرا الدول العربية على موقفها الداعم للموقف الفلسطيني في جميع هذه المسارات.

من جانبه، نقل رئيس المفوضية العامّة لمنظمة التحرير السفير حسام زملط شكر الرئيس محمود عبّاس للسفراء العرب لدورهم في دعم الموقف الفلسطيني بأروقة القرارات الأميركية، ودور بلادهم التاريخي بمساندة الحق الفلسطيني وقضيتهم الأولى فلسطين، مشيرا إلى تعليمات الرئيس بتعزيز التنسيق العربي الدبلوماسي المشترك، خاصة في واشنطن.

وتحدث رئيس مجلس السفراء العرب، سفير تونس لدى الولايات المتحدة فيصل جويّا، وسفير جامعة الدول العربية صلاح سرحان، باسم مجلس السفراء العرب، وقدما التهاني لأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بنجاح العملية الجراحية، وتمنيا له عودة سالمه للأمة العربية والشعب الفلسطيني.

وأكد السفيران أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي تحتل المكانة الأولى في الحراك الدبلوماسي والسياسي في الولايات المتحدة، بالتنسيق مع سفارة فلسطين في واشنطن.