الترجي النيصي يفوز على الظاهرية في دوري المحترفين

بيت لحم /PNN–صالح ترجي وادي النيص جماهيره بعد خسارتين متتاليتين، بالفوز على الظاهرية بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الخضر، ضمن الأسبوع السادس من دوري الوطنية موبايل للمحترفين.

وبهذا الفوز رفع الترجي رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، أما الظاهرية فهي خسارته الثانية على التوالي وتجمد رصيده عند النقطة الخامسة في المركز التاسع.

ومع الدقيقة الخامسة، أحرز الترجي هدف الفوز عن طريق خضر يوسف، عندما افتك كرة من المدافع وتقدم بها وانفرد مع الحارس وسددها زاحفة إلى داخل الشباك.

وارتفعت وتيرة المباراة وأصبح الظاهرية مهاجما وأضاع فرصة العمر لتعديل النتيجة في الدقيقة 22 عندما تهيأت الكرة أمام محمد القيسية لكنه سددها إلى الخارج.

ورغم سيطرت الظاهرية، إلا أن الترجي كان الأخطر في هجماته، ففي الدقيقة 34 تقدم محمد نضال بالكرة ودخل الصندوق وسددها، لكن الحارس صدها ثم ابعدها أحد المدافعين.

وفي الدقيقة 53 من الشوط الثاني أهدر جهاد صقر فرصة التعديل عندما تباطأ في التعامل مع كرة داخل الصندوق، ثم فرصة محققة للترجي في الدقيقة 71 بعد أن ارتقى محمد نضال لركنية نفذها حسن يوسف برأسه، لكنها جاورت القائم الأيسر للخارج.

وأوقف الحكم المباراة في الدقيقة 73 لمدة دقيقتين، بعد قيام جماهير الظاهرية بإلقاء العبوات على أرضية الملعب.

والفرصة الأخطر شهدتها الدقيقة 89 لمصلحة الترجي عندما انفرد سميح يوسف بالكرة مع الحارس، لكنه سددها إلى الخارج.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أرسل أمجد زيدان كرة صاروخية تكفل الحارس توفيق علي بإخراجها من زاوية المرمى اليمنى إلى ركنية، وفي الثواني الأخيرة انفرد أشرف نعمان مع المرمى لكن الحارس تألق بالإمساك بها.

وحكم المباراة، للساحة محمد بدير وساعده محمد الخطيب وطارق جبيهي ومعاذ عوفه رابعا. وراقبها خالد الصياد. ومقيم حكام موسى كنعان.