غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تنظم لقاءً تشاورياً مع تجار المواد الغذائية

بيت لحم/PNN- نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم لقاءً تشاورياً مع أصحاب محلات المواد الغذائية والتموينية في المحافظة، بحضور رئيس مجلس الادارة د.سمير حزبون، ونائب الرئيس سامي ثلجية، وعضو مجلس الادارة ربيع الحلو، والمدير العام علاء عديلي، ومديرة قسم العضوية والخدمات داليا حسين.

في بداية اللقاء رحب د. حزبون بالحضور، وشكر التجار على حضورهم لهذا اللقاء الهام، وأشار إلى دور الغرفة التجارية في المحافظة، ودورها في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وكيفية عملها ضمن اطار القانون، واستعرض أيضاً في حديثه عن مجمل القضايا المختلفة التي يتم متابعتها ضمن أعمال الغرفة ، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية في الفلسطينية في مجالات الضرائب، وبنك الفواتير، والضابطة الجمركية، والتي تشكل هذه القضايا سلم الأولويات التي تتابعها ادارة الغرفة التجارية مع الجهات المختصة، وفي حديثه أيضاً أثنى د. حزبون على مبادرة التجار المسجلين وغير المسجلين في التوجه إلى الغرفة التجارية لمشاركتهم همومهم و مناقشة مشاكلهم، وتحقيق مطالبهم ضمن الامكانيات المتاحة، والقدرات المتوفرة.

من جانبهم استعرض تجار المواد الغذائية المشاكل التي يواجهونها ومنها عدم تنظيم السوق المحلي، و التفاوت في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، والحاجة إلى رقابة أكثر على السلع المنتهية الصلاحية، وتلخصت مطالبهم من الغرفة التجارية لتشمل الدفاع عن مصالحهم، و المحافظة على حقوقهم وتنظيم قطاعهم، و احترام الجهات الأخرى لهم.

ومن أبرز التوصيات والنتائج التي تمخضت عن هذا اللقاء، تشكيل لجنة تحضيرية تشمل تجار المواد الغذائية من مختلف الفئات التجارية في المحافظة لمتابعة قضاياهم من خلال غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، والترتيب لعقد لقاءات مع كل من الضابطة الجمركية، ومديرية الاقتصاد الوطني، و مكتب الجمارك والمكوس لمناقشة العقبات والصعوبات التي يواجهه هذاالقطاع .

في نهاية اللقاء أوعز د.حزبون لكل من علاء عديلي – المدير العام، وداليا حسين – مديرة قسم العضوية والخدمات، للمتابعة مع اللجنة التحضيرية المنبثقة عن تجار المواد الغذائية، كما ودعا إلى عقد اجتماع آخر لتحديد أسماء اللجنة القطاعية للمواد الغذائية، ووضع خطة عمل لتحديد الأهداف، والنشاطات والفعاليات لتحقيق مطالب التجار وانجازها في أقل وقت ممكن.