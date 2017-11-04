انعقاد اللقاء التوجيهي لوضع خطة التنمية الاستراتيجية لبلدة بيت عوا

الخليل/PNN- عقدت بلدية بيت عوا، اليوم السبت، اللقاء التوجيهي الأول لوضع خطة التنمية الاستراتيجية لبلدة بيت عوا 2017-2021.

وجاء اللقاء بحضور رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وخبراء في مجال التخطيط، وممثلين عن المجتمع المحلي من المؤسسات التعليمية والاقتصادية والمجتمعية والثقافية والرياضية.

وافتتح اللقاء مدير البلدية محمد السويطي، حيث رحب بالضيوف، وأكد على أهمية كتابة خطة التنمية التي تعتبر طريق تهتدي فيه المؤسسات لاسيما البلدية في توفير احتياجات البلدة، واحتياجات الأفراد على المدى القريب والبعيد.

وقال رئيس البلدية عبد الله السويطي أن خطة التنمية هي ملك سكان البلدة، وبالتالي هم حجر الأساس في وضعها، وفي توجيه أهدافها لخدمة البلدة على كافة المستويات، مشيراً إلى تبنى حسب الطموح وفي إطار الموارد البشرية والمادية المتاحة.

وأضاف: الحديث عن تخطيط تنموي هو بمثابة رؤية البلدة بعد 4 سنوات، رغم الوضع التي تعيشه حالياً، وأن هذه التنمية تأتي على مؤسسات القطاع الصحي والسوق التجاري، وبناء الفرد والمجتمع والقطاع البيئي والزراعي”.

وقال المختص في التخطيط سامر جبريل أن وضع الخطط التنموية في كافة مدن وبلدات الوطن يتم بشكل متزامن خلال المرحلة الحالية، مؤكداً على أن دور المؤسسات ذات الخبرة يأتي لمساندة اهل البلدة بقيادة البلدية في وضع خطة قابلة للتنفيذ ضمن الامكانيات والواقع التي تعيشه المنطقة.

وأضاف ان اللقاء التوجيهي يأتي للتعريف بالخطة وآليات العمل في اطار زمني يمتد 5 شهور يمر خلالها العمل في مراحل متعددة.

وقال د. خالد الساحلي الخبير في التخطيط إن العمل مع البلديات في وضع الخطط بحكم أنها المؤسسة التي تقود التنمية في أي منطقة، مع الاشارة إلى ضرورة اشراك المجتمع المحلي في سرد احتياجاته على كل المستويات.

وأضاف أن بداية العمل تأتي من خلال تشكيل عدّة لجان تبدأ ببلورة العمل، وتشمل اللجان أعضاء مجلس بلدي وموظفين من البلدية وفئات المجتمع لاسيما الشباب، ومؤسسات البلدة.