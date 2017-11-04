الخارجية والمغتربين: ابناء الطائفة الدرزية يمنعون مؤامرة اسرائيلية في قرية حضر السورية ادواتها ارهابيو القاعدة والنصرة

رام الله/PNN- تراجعت الحكومة الإسرائيلية تكتيكيا عن اعلانها دعم ما يسمى بالمعارضة السورية من احتلال قرية حضر السورية الدرزية، تحت وطأة ردود فعل ابناء الطائفة الدرزية في إسرائيل الذين ايقنوا ان علاقة نظام تل ابيب المشبوه مع بعض مجموعات المعارضة السورية والمحسوبة على تنظيم القاعدة والنصرة سيسمح لهؤلاء الارهابيين من احتلال قرية حضر السورية والتي يقطنها ابناء عمومتهم من الطائفة الدرزية.

وكان الارهابيون من تنظيم القاعدة والنصرة والذين يحظون بعلاقة مشبوه مع الدولة العبرية قد اعلنوا تحركهم العسكري والمدعوم إسرائيليا لاحتلال تلك القرية ولإخراج الجيش السوري منها ومن المنطقة المحيطة بها، وهذا ما كان يراهن عليه الجيش والحكومة الإسرائيلية، بان يقدم عملائهم السوريين من القاعدة والنصرة على اخراج الجيش السوري مما تبقى من هضبة الجولان السورية، واقامة منطقة امنية عازلة كانت توفرها القاعدة والنصرة لصالح الجيش الإسرائيلي منذ الحرب الاهلية في سوريا، مقابل رواتب تدفع، خدمات امنية واستخباراتية تقدم، اسلحة توزع، وعلاج طبي على اعلى المستوى لمقاتلي القاعدة والنصرة في المستشفيات الإسرائيلية.

وضمن نفس الهدف ولصالح توسيع تلك المنطقة العازلة، كان التفاهم بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي القاعدة والنصرة لاستكمال السيطرة على قرية حضر، دون ان تدرك الحكومة الإسرائيلية طبيعة ومدى ردود فعل ابناء الطائفة الدرزية في اسرائيل من حجم تلك المؤامرة. تلك ردود الفعل العنيفة التي وصلت لحد اجتياح الحدود والوصول للقرية لحمايتها والدفاع عنها، الشيء الذي اجبر الحكومة الإسرائيلية لتعيد حساباتها وتعلن وقوفها مع قرية حضر واستعدادها لحمايتها، رغم ان هذا الاعلان لم ينطل على ابناء الطائفة وقيادتها الروحية، لأنها تدرك حجم العلاقة التي تربط حكومة إسرائيل وجيشها بمقاتلي القاعدة والنصرة العاملين في الجانب السوري من الحدود.

مؤامرة إسرائيلية قاعدية كان يمكن لها ان تمر لولا يقظة ابناء الطائفة الدرزية، واجبارهم الحكومة الإسرائيلية عبر ردات فعلهم على التراجع ولو تكتيكيا.

وتبارك وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لأبناء الطائفة الدرزية هذه الوقفة البطولية، وتطلب منهم المزيد من الحذر واليقظة من مؤامرات نتنياهو التي لن يتراجع عنها رغم موقفه التكتيكي الحالي.

وستبقى دولة فلسطين دوما تقف مع ابناء الطائفة الدرزية، تدافع عن حقوقهم ما استطاعت لذلك، والتاريخ القريب لشاهد على ذلك.