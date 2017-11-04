بيروت: حماس تطلع الفصائل الفلسطينية على المصالحة

بيروت/PNN- نظم وفد حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات الوطنية في الحركة، حسام بدران، عدة لقاءات مع الفصائل الفلسطينية في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في إطار زيارته لتمثيل الحركة في المؤتمر الذي نظّمه الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، في الذكرى المئوية لوعد بلفور المشؤوم.

والتقى وفد الحركة السفير الفلسطيني في بيروت أشرف دبّور، والتقى كذلك وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام أبو أحمد فؤاد، ووفدا من جبهة النضال الشعبي برئاسة الأمين العام للجبهة خالد عبد المجيد.

وعقد الوفد كذلك لقاءات مع وفدٍ من الجبهة الشعبية القيادة العامة، برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة أنور رجا، ووفدٍ من الجبهة الديمقراطية برئاسة نائب الأمين العام فهد سليمان، ووفد من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة نائب الأمين العام أبو نضال الأشقر.

وأكد بدران أن حركة حماس اتخذت قراراً إستراتيجياً حاسماً لا رجعة عنه بإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، في إطار حرصها على ترتيب البيت الفلسطيني، والاتفاق على مشروع وطني قائم على الثوابت والمقاومة، في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وعبر بدران خلال لقاءاته بوفود الفصائل الفلسطينية عن أمله بأن يكون اجتماع الفصائل في القاهرة في 12/11/ 2017 فرصة لتحقيق تقدم بالمصالحة، مثمناً الدور المصري الراعي للمصالحة.

بدورها قدّرت جميع الوفود مبادرة حركة حماس الجريئة والمسؤولة لحل اللجنة الإدارية، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمضي قُدُماً في إنجاز المصالحة، للتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، محذّرين من وجود مشروع خطير لتصفية القضية الفلسطينية وداعين إلى التركيز على إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتطويرها وتفعيل دورها.