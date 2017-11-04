مركز بلدية الخليل المجتمعي يطلق دورة طور نفسك

الخليل/PNN- أطلق مركز بلدية الخليل المجتمعي “شارك” دورة المهارات الحياتية في جامعة بوليتكنك فلسطين، والتي تأتي ضمن سلسلة الدورات والفعاليات المخطط تنفيذها في الايام المقبلة والتي حملت ” طور نفسك “، جاءت بهدف صقل قدرات وإمكانيات الطلبة في المواضيع اللامنهجية داخل الجامعة، حيث استهدفت الدورة طلبة كلية المهن التطبيقية بمشاركة ما يقارب 35 مشاركاً من كلا الجنسين.

وتركز الدورة حول مواضيع الاتصال والتواصل والعمل الجماعي والعمل ضمن فريق والقدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة والمبادرات المجتمعية الرائدة والقدرة على كتابة السيرة الذاتية الواضحة والاستعداد لمقابلة العمل بشتى المجالات والمؤسسات وستكون نهاية الدورة جولة ميدانية لمرافق ومراكز دائرة الانشطة الشبابية التابعة لبلدية الخليل .

من جانبه، رحب الدكتور اسحق سدر عميد كلية المهن التطبيقية بكادر المركز وقال بان الدورة بداية التواصل بين المؤسستين لعدد من فعاليات ودورات قادمة وتواصل مستمر في تنفيذ انشطة لامنهجية للجامعة .

بدوره، أوضح مدير المركز عمر الرجبي أنشطة المركز واهم فعالياته، لافتاً إلى اهمية مثل هذه الدورات لرفع الوعي العام لشخصيات الطلبة واهمية الالتزام بها وبمواعيدها، مبيناً حرص رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة واعضاء المجلس البلدي في تنظيم مثل هذه الدورات والبرامج التي تعنى بالشباب.