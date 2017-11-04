في جولته بجمهورية تشيلي: سلمان يشارك في مؤتمر تقاليد ويوقع على اتفاقية توأمة مع لاس كونديس

بيت لحم/PNN- وقع رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان في جولته في جمهورية تشيلي والتي بدأت منذ 24-10-2017 مع رئيس بلدية لاس كونديس يواكين لافين اتفاقية توأمة بهدف خلق شراكات استراتيجية وتعزيز التنمية المشتركة وتبادل الخبرات والتبادل الثقافي والسياحي والديني والتجاري والأكاديمي. ومن جانبه أعرب سلمان عن سعادته بتوقيع هذه الإتفاقية، مشيرا انها ستحمل العديد من الفوائد المشتركة على المدينتين، كما أن تشيلي تعتبر موطنا لآلاف المغتربين من بيت لحم، وبدوره أكد لافين على التقارب الكبير بين التشيلي وفلسطين خاصة وأن تشيلي يقطنها مئات الالاف من الفلسطينيين المغتربين والذي هاجروا إلى تشيلي مع بداية القرن العشرين،وقد حضر حفل التوقيع العديد من الشخصيات الفلسطينية التي تقطن تشيلي.

وزار سلمان كونسبسيون المتوأمة مع بلدية بيت لحم منذ العام 2006 وجرى في سفارة فلسطين التوقيع على تجديد الإتفاقية بين الطرفين بما يضمن خلق افق تعاون جديدة، كما وشارك في استقبال رئيسة جمهورية تشيلي ميشيل باشليت في حديقة الإستقلال، وزار بحضور الرئيسة التياترون الوطني الجديد قيد الإنشاء في كونسبسيون، وقدم في الجامعة الكاثوليكية محاضرة عن القضية الفلسطينية متحدثا عن اتفاقية سايكس بيكو، ووعد بلفور الذي مر عليه 100 عاما، وأهم قرارات الأمم المتحدة والتواريخ التي لا تنسى في ذاكرة الفلسطيني، بالإضافة إلى نكبة فلسطين ونكستها، كما وأشار إلى أهم التحديات التي تعصف ببيت لحم وخاصة في ظل وجود جدار الفصل العنصري والسيطرة الإسرائيلية ضمن ما يعرف بالمنطقة (ج) والتي راجعت فرص التنمية واقامة المشاريع، وتحدث أيضا عن التوسع الإستيطاني الدائم في أراضي 1967 والتي من المفترض أن تقام دولة فلسطين عليها.

وشارك سلمان في المؤتمر الخاص بالمغتربين الفلسطينيين في سانتياغو الذي حمل عنوان تقاليد، وزار مدينة فيلا أليمانا المتوأمة مع بلدية بيت لحم منذ العام 2006 حيث جرى بحث سبل تطوير العلاقات بين الطرفين، كما والتقى خلال جولته بعدد من الشخصيات السياسية والمجتمعية وأبناء الجالية الفلسطينية والعربية، من بينهم سفير فلسطين لدي تشيلي عماد الجدع، ورئيس بلدية بارباروس.