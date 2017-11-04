عائق وحيد يهدد انتقال ديلي آلي لريال مدريد

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن ريال مدريد يراقب موقف ديلي آلي وهاري كين في توتنهام، ويرغب في الحصول على خدماتهما في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنّ اللاعب أبهر فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، بعد تألقه في مباراة التشامبيونزليج.

وسجل آلي هدفين في ليلة انتصار توتنهام على ريال مدريد بثلاثية لهدف، يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا بملعب “ويمبلي”.

لندن/PNN- يطارد نادي ريال مدريد الإسباني، ديلي آلي، لاعب توتنهام الإنجليزي، ويسعى للحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أنّ العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو دانيال ليفي، رئيس توتنهام، والمعروف بتمسكه الكبير بلاعبيه حتى أنّ السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، رفض التعامل مع السبيرز وأغلق جميع قنوات الاتصال معهم بسبب ليفي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي يعتمد على علاقته الجيدة بتوتنهام، وتعاقده من قبل مع لوكا مودريتش وجاريث بيل من السبيرز، ولكن بعد انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي، إلى باريس سان جيرمان بمبالغ ضخمة، فإن ليفي لن يتخلى عن آلي سوى بمبلغ مقارب.

واختتمت الصحيفة أنّ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، لم يقم بأي صفقات كبيرة خلال آخر موسمين، ولذلك فإن بيريز لا يمانع دفع مبالغ كبيرة لتحسين أوضاع الفريق، وسيحاول التفاوض مع توتنهام لأجل آلي.