“جوجل” ينصر ميسي على كريستيانو رونالدو

برشلونة/ PNN- تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، على غريمه البرتغالي كرستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، في أرقام جديدة متعلقة بمحرك البحث الشهير “جوجل”.

وكان كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، قد قال عقب الخسارة أمام توتنهام (3-1)، يوم الأربعاء الماضي في دوري أبطال أوروبا، إن الجميع يعرف قيمته وقدراته مطالبًا بالبحث في موقع “جوجل” لمعرفة إنجازاته وأرقامه التهديفية. واهتمت صحيفة “سبورت” الإسبانية بتصريحات صاروخ ماديرا ونشرت تقريرًا صباح اليوم، السبت، أكدت خلاله أن ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، يتفوق في محرك البحث الأشهر على كريستيانو رونالدو.

وذكرت الصحيفة أن نتائج البحث عن ميسي تتجاوز رونالدو بمراحل وأن عدد الذين بحثوا عن أهداف البرتغالي منذ 2013 حتى الآن في إسبانيا والعالم أقل بكثير من الأرجنتيني. وأوضحت الصحيفة أنه في العام الماضي بلغت نسبة البحث عن أهداف رونالدو في إسبانيا متوسط 590 مرة وعالميًا وصل إلى معدل 1000 مرة، بينما جاء البحث عن أهداف ميسي بمتوسط 2900 مرة في إسبانيا وعالميًا 12 ألف و100 مرة. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المشاهدين لمقاطع الفيديو الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في العالم هبط بنسبة كبيرة للغاية منذ 2009 حينما انضم صاروخ ماديرا إلى ريال مدريد.

المصدر: كووورة.