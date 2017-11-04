اسطورة ليفربول: محمد صلاح صفقة الموسم

لندن/PNN- وصف جيمي كاراجير، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقد الريدز مع المصري محمد صلاح قادمًا من روما الإيطالي الصيف الماضي بصفقة الموسم.

وتابع: “روميلو لوكاكو قدّم انطلاقة جيدة مع مانشستر يونايتد، ولكن صلاح سجل أقل منه بهدف واحد فقط رغم أنّه لا يلعب في مركز المهاجم الصريح، مما يثبت تفوقه عليه”.

وقال كاراجير في مقاله بصحيفة “ ديلي تليجراف ” البريطانية: “خلال جميع انتقالات اللاعبين في الصيف الماضي، لم يكن هناك لاعب له تأثير كبير على الفريق مثل صفقة انضمام محمد صلاح لليفربول”.

وواصل: “منذ بيع ليفربول لويس سواريز إلى برشلونة في 2014، فإن أفضل عدد من الأهداف الذي سجله لاعب في ليفربول خلال موسم واحد كان 14 هدفًا، وهو ما حققه فيليب كوتينيو في الموسم الماضي، ولكن صلاح أحرز حتى الآن 10 أهداف في شهرين فقط”.

وأضاف: “حينما شاهدت صلاح يسجل أول أهدافه في مباراة واتفورد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، توقعت أنّه قادر على تجاوز حاجز الـ 15 هدف في الموسم، والآن أرى أنّه قد يسجل أكثر من 25 هدفًا، فالمصري أكثر من مجرد جناح تقليدي”.

واختتم: “الحصول عليه مقابل 35 مليون إسترليني قد يبدو مخاطرة، كما حدث من قبل مع ساديو ماني، ولكن صلاح أكد أنّه يستحق أكثر من ذلك بكثير”.