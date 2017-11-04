كيف وصل الحال بالثلاثي الذي حزن كريستيانو لرحيله؟

ولم يعجب إدارة النادي الملكي ما قاله رونالدو، فكانت هناك حالة سخط على تصريحاته، إذ يرى النادي أنَّه لا يحق للاعب التدخل بالقرارات التي يتخذها المسؤولون، خاصة بشأن رحيل أو انضمام اللاعبين.

كريستيانو رونالدو، اعتبر أنَّ الفريق، فقد الخبرة برحيل عدد من اللاعبين، الصيف الماضي، خاصة الثلاثي ألفارو موراتا، والكولومبي خاميس رودريجيز، والبرتغالي بيبي.

مدريد/PNN- كشفت تصريحات كريستيانو رونالدو عقب هزيمه فريقه ريال مدريد (1-3) أمام توتنهام بدوري الأبطال، والتي جاءت بعد أيام من الخسارة (1-2) أمام جيرونا بالليجا، عن أزمة في النادي الملكي.

لكن، لماذا ذكر رونالدو، كلاً من موراتا، وبيبي، وخاميس رودريجيز بالذات؟.. وكيف هو وضعهم بعيدًا عن ريال مدريد؟.

موراتا، رحل عن مدريد وحط في تشيلسي، ويبدو سعيدًا جدًا مع “البلوز”؛ لأنه أصبح للمرة الأولى في مسيرته الخيار الأول في خط الهجوم.

كان موراتا رحل عن النادي أول مرة بـ2014 ولعب مع يوفنتوس، وقضى معه موسمين، ثم عاد للنادي الملكي صيف 2016، وأمنيته حجز مركز له في خط الهجوم، بيد أنَّه جلس على دكة البدلاء مجددًا لمصلحة بنزيمه.

أما بالنسبة لخاميس رودريجيز، فقد تعاقد معه بايرن ميونيخ بناء على رغبة المدرب الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي على سبيل الإعارة لمدة عامين من ريال مدريد، مع وجود بند ينص على إمكانية شراء عقد اللاعب.

كان رودريجيز، انتقل للريال في 2014، مقابل 80 مليون يورو، قادمًا من موناكو، وعاش قمة تألقه في الفريق الملكي مع المدرب أنشيلوتي في موسم “2014-2015″، حيث خاض 46 مباراة رسمية سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 18 آخرين.

ورغم عدم وصوله لقمة مستواه مع بايرن وجلوسه على مقاعد البدلاء أحيانًا، لكنَّه راضٍٍ عن انضمامه للفريق البافاري.

وبالنسبة لبيبي، فقد انتقل لبشكتاش بعد نهاية الموسم الماضي، بعد حوالي 10 مواسم كروية قضاها مع النادي الملكي.

ونقل موقع صحيفة “ذا هيرالد” عن لاعب “أف سي رينجيرز” الأسكتلندي برونو ألفيس، قوله إن بيبي يرغب في اللعب بالدوري الأسكتلندي يومًا ما.

ومن المعروف عن بيبي قوته البدنية، ولعبه بطريقة عنيفة، ويبدو أنَّه ترك فراغًا في خط دفاع الملكي بعد رحيله، خاصة وأنَّه كان يشكل ثنائيًا قويًا مع سيرجيو راموس في خط الدفاع الملكي.