مشروع ريادة يفتتح سلسلة لقاءات “حديث الريادة”‎

غزة/PNN – افتتح مشروع ريادة بحاضنة الأعمال والتكنولوجيا في الجامعة الإسلامية سلسلة لقاءات مع الرياديين أصحاب قصص النجاح تحمل عنوان:” حديث الريادة”، واستضاف اللقاء المهندس محمود مطر –رئيس مجلس إدارة شركة أطياف لتصميم وبرمجة صفحات الانترنت، بحضور المهندس نادر عبد النبي- مطور الأعمال في حاضنة الأعمال والتكنولوجيا ولفيف من الرياديين.

بدوره، قال المهندس نادر عبد النبي أن سلسلة اللقاءات الريادية تهدف لعرض قصص نجاح ريادية حقيقية؛ لإلهام الرياديين الجدد لإتباع خطوات الرياديين السابقين والاستفادة من تجاربهم.

ومن جانبه، استعرض المهندس محمود مطر خلال اللقاء تجربته الشخصية في ريادة الأعمال وتأسيس شركته الخاصة “أطياف” والتي بدأت قبل (12) عاماً، وأشار إلى ضرورة الاهتمام بجودة المنتج كونه يعني استمراريته.

وأكد المهندس مطر أن كسب ثقة الزبون كان السبب الأول لتحظى شركة أطياف بتصميم قرابة (95%) من مواقع وصفحات وكالات الأخبار الرسمية في فلسطين، موضحاً استراتيجيات وخطط التسويق لدى شركته، وآليات التعامل مع الموظفين، وطرق استقطابهم.

ولفت المهندس مطر إلى أن التسويق عبر صفحات التواصل الاجتماعي له دور كبير في تعريف الجمهور بالخدمات المقدمة من الشركة، منوهاً إلى ضرورة وجود الثقة والأمان بين المدير والموظفين والزبون ليكون عمل متكامل ذو جودة عالية.

وكانت حاضنة الأعمال والتكنولوجيا قد اختتمت دورة التسويق التي عقدتها لأصحاب المشاريع الريادية الناشئة في مشروع ريادة، واستضافت الدورة الأستاذ نائل القطاطي –مختص في مجال التسويق، وتهدف الدورة إلى التعرف على استراتيجيات التسويق، وكيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن خدمات ومنتجات المشاريع، وإدارة المواقع الالكترونية الخاصة بمشاريعهم.

والجدير ذكره أن حاضنة الأعمال والتكنولوجيا عقدت سلسلة من الدورات التدريبية لأصحاب المشاريع الناشئة في مشروع ريادة، منها: مهارات إدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية للشركات، وإدارة العمليات التجارية، ومن المقرر عقد مجموعة دورات أخرى في مهارات العرض والإلقاء، ومصطلحات تجارية باللغة الانجليزية، وتسجيل الشركات التجارية قانونياً.