قتيلان جراء سقوط قذائف على دمشق

دمشق/PNN – قُتل شخصان اليوم السبت، جراء سقوط قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على حي العباسيين شرقي دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق أن “المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت اليوم بثلاث قذائف هاون منطقة العباسيين السكنية، ما تسبب بارتقاء شهيدين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح”.

وخلال النزاع المستمر منذ العام 2011، لم تسلم دمشق من سقوط قذائف عادة ما تطلقها الفصائل المعارضة من مناطق تواجدها عند أطراف دمشق أو في الغوطة الشرقية المجاورة كما من تفجيرات متفرقة تبنى غالبيتها تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر: وكالات