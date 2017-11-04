الأمعري يدك شباك بيت أمر بسداسية ويحتفظ بصدارة الدرجة الأولى

بيت لحم /PNN- احتفظ فريق مركز الأمعري بصدارة دوري الدرجة الأولى “الاحتراف الجزئي” لكرة القدم، بعد أن دك شباك بيت أمر بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء، اليوم السبت، على ملعب ماجد أسعد بالبيرة ضمن الأسبوع التاسع.

بقي الأمعري بعد فوزه في الصدارة برصيد 22 نقطة، أما بيت أمر فتجمد رصيده عن 4 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

وفي مباراة أخرى احتضنها ستاد أريحا، حقق هلال أريحا فوزا صريحا على طوباس بأربعة أهداف، رافعا رصيده إلى 18 نقطة في الترتيب الثاني، فيما طوباس تتعقد أموره أكثر باحتلاله المركز الحادي عشر ما قبل الأخير، برصيد 6 نقاط.

وانتهت مباراة شباب يطا ومركز طولكرم “السمران” التي جمعتهما على ملعب الحسين بن علي بالتعادل السلبي، فحافظ الثاني على مركزه الثالث رافعا رصيده إلى 16 نقطة، أما يطا فجاء تاسعا وفي جعبته 10 نقاط.

ونتيجة مباراة أبناء القدس والقوات الفلسطينية بالتعادل الايجابي بهدفين لمثلهما، فرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة محتلا المركز الرابع، فيما احتفظ القوات بمركزه الخامس برصيد 13 نقطة.

وافتتح الأسبوع السادس بفوز جنين على العبيدية 2-1.