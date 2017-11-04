أم تقتل طفلتيها رميا بالرصاص تحت تأثير المخدرات!

قبضت الشرطة علي سارة نيكول هندرسون، البالغة من العمر 29 عاما، بعد أن عثر رجال الشرطة على جثتي الطفلتين، وكان ضباط الشرطة قد وصلوا إلى المنزل قبل ساعات من إطلاق النار بعد أن دعاهم زوج “سارة” والوصي على الطفلتين قائلا إن زوجته “لديها ميول عنيفة وانتحارية ويمكن أن تضر الطفلتين”.

ووجدت الشرطة أن كل شيء على ما يرام غادروا الساعة 11.30 مساء يوم الأربعاء، وبعد ثلاث ساعات دعا الزوج النجدة وأبلغ أن “سارة” دخلت إلى غرفة المعيشة حيث كانت بنتاها نائمتين وأطلقت النار عليهما.

وأفاد الضابط المسؤول عن القضية: “الشيء الوحيد الذي قالته أنها كانت تدخن الماريجوانا في وقت مبكر من المساء”، وأضاف: “كانت حادة جداً ولم نتلق منها أجوبة عن سبب فعلها ذلك!”.

وأصاب موت الصغيرتين الجيران في حيرة وحسرة، وقال أحد الجيران إنهما “ملاكان”، وقالت جيلين بالمر: “كانت الفتاتان الصغيرتان رائعتين جدا،كانتا ترسمان صورا لنا وتضعاهما في صندوق البريد”.

وبدوره قال روب شيلينغ: “سأصلي من أجل هذه الملائكة، لا أستطيع أن أصدق أن هذا الشر حدث لهم عن طريق المرأة التي يثقون بها أكثر من غيرها”.