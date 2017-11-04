نتنياهو يعلق على استقالة الحريري

القدس/PNN-اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري الاستقالة، بمثابة تأكيد للموقف الإسرائيلي بشأن ما تصفه بـ “الدور الإيراني العدواني بالمنطقة والعالم”.

وكان الحريري أعلن في وقت سابق من اليوم استقالته من منصبه في خطاب متلفز من الرياض، معربا عن الخشية من تعرضه للاغتيال، وقال: “لمست ما يحاك سرا لاستهداف حياتي”.

واعتبر الحريري أن لبنان يعيش “أجواء شبيهة بالأجواء التي سبقت اغتيال رفيق الحريري”، وتحدث عن أن “حزب الله يفرض أمرا واقعا في لبنان بقوة السلاح، فهو الذراع الإيراني في لبنان والدول العربية ويخطف البلد”.

وقال نتنياهو في تغريدة له، مساء اليوم السبت، على صفحته الرسمية “تويتر” إن “استقالة الحريري وما قاله في خطابه هو بمثابة دعوة للمجتمع الدولي من أجل الاستيقاظ والقيام بإجراءات ضد العدوان الإيراني الذي يحاول جعل سورية لبنان آخر”، على حد وصفه.

وأضاف أن “هذا العدوان الإيراني لا يشكل خطرًا على إسرائيل فحسب، بل وعلى الشرق الأوسط بأسره”.

وتابع: “يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لصد ذا العدوان”.

وفي السياق، تجدر الإشارة إلى أن مديرية قوى الأمن الداخلي في لبنان أعلنت اليوم أنها ليست مصدر الأنباء المتداولة حول إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء المستقيل، سعد الحريري، وليس لديها معطيات حول ذلك.