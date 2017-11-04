السعودية تعترض صاروخا باليستيا شمال الرياض

السعودية/PNN-تناقلت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمملكة، اعترضت، مساء اليوم السبت، صاروخا باليستيا شمال شرقي العاصمة، الرياض.

وبحسب تقارير محلية، لم تسجل أي أضرار جراء الحادث.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت نقلا عن مواطنين في الرياض “سماعهم دوي انفجار قوي”، لم يحدد مصدره وأسبابه..

ولاحقا، أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثية عن إطلاق الصاروخ الباليستي على مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

وبحسب ما نشرته قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، الصاروخ الباليستي بعيد المدى وهو من طراز “بركان H2”.

يشار إلى أن جماعة “الحوثي” كانت أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أنها أطلقت صاروخا باليستيا على موقع عسكري سعودي في منطقة نجران، جنوبي السعودية.

ولم يصدر في حينه عن القوات “التحالف العربي” الذي تقوده السعودية، أي تعليق بخصوص ما أعلنته الجماعة.

وقالت قناة “المسيرة” أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة “أطلقت الصاروخ الباليستي من طراز “قاهر تو إم”، على مخازن الجيش السعودي، في أحد المواقع المهمة بمنطقة نجران”، على الحدود السعودية مع اليمن.

وزعمت القناة أنّ الصاروخ استهدف مخازن للجيش السعودي في منطقة “بير عسكر” بنجران، وأنه “أصاب هدفه بدقة”.