حالة الطقس: غائم إلى صاف وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

بيت لحم/PNN- قالت دائرة الارصاد الجويه يطرأ اليوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وخلال ساعات الليل يحتمل تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

في يوم الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية.

في يوم الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.