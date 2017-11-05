نتنياهو يؤجل التصويت على “إلغاء خطة فك الارتباط”

القدس/PNN- طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اللجنة الوزارية لسن القوانين في “الكنيست” بتأجيل التصويت على مشروع قانون “إلغاء خطة فك الارتباط” للمستوطنات الأربع التي تم اخلائها من قبل رئيس الحكومة الأسبق أرئيل شارون، خلال تطبيق فك الارتباط.

وتقع المستوطنات الأربع شمالي الضفه الغربية. وفي إطار مشروع القرار سيسمح للمستوطنين بدخول المستوطنات الأربع.

وقال مسؤول “إسرائيلي” إن نتنياهو طالب تأجيل التصويت على القانون الذي كان مقرراً غداً الأحد، بسبب حساسية الوضع السياسي، وبهدف تنسيق الأمر أولاً مع الحكومة الأمريكية