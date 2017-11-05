الكرملين ينفي التعاون مع واشنطن بشأن كوريا الشمالية

موسكو/PNN- نفى الكرملين وجود أي تعاون بين روسيا والولايات المتحدة حول كوريا الشمالية، مرجحا أن يلتقي رئيسا البلدين لبحث هذا الملف على هامش مؤتمر اقتصادي في فيتنام قريبا، بينما استبعدت كوريا الشمالية اليوم السبت الخوض في أي محادثات، وهددت بتعزيز ترسانتها النووية.

وأشار الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف -في تصريحات صحفية- إلى وجود تبادل للآراء بين الجانبين بشأن موضوع كوريا الشمالية لا أكثر، وقال “لا يوجد تعاون حتى الآن”.

وأضاف بيسكوف أن من المرجح أن يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب الأزمة الكورية الشمالية، في حال تم عقد لقاء بينهما على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادي (آبيك) التي تعقد في فيتنام هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنه يجب على الولايات المتحدة التخلي عن “الفكرة السخيفة” التي تقول إن بيونغ يانغ سترضخ للضغوط الدولية وتتخلى عن سلاحها النووي، مضيفة أن البلاد باتت “في المرحلة النهائية لإنجاز سلاح نووي رادع”.

وغادر ترمب أمس في رحلته الرئاسية الأولى إلى آسيا، ومن المقرر أن يصل إلى كوريا الجنوبية الثلاثاء بعد محطة أولى في اليابان. وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن ترمب سيلقي كلمة في البرلمان الكوري الجنوبي ليحث على “تضامن في العزم إزاء التهديد المشترك”.