ليبرمان: مادام القرار بيدي لن تعاد جثث مفقودي النفق بغزة

القدس/PNN- نقل الموقع 360 العبري أن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال بأن الجثث التي بقيت تحت أنقاض النفق الذي قصف على حدود غزة لن تعاد ما دام القرار بيدي.

وأضاف ليبرمان في لقاء مع القناة “13” العبرية: “الحديث يدور عن مجموعة مخربين أرادوا تنفيذ مذبحة في إسرائيل، نحن غير ملزمون تجاههم بأي شيء خاصة وهم يحتجزون جثث جنودنا، نحن مستعدون لمفاوضات لإعادة الجثامين، ولكن مادام القرار بيدي لن تعاد قبل إعادة جثامين جنودنا من غزة”.

وطالب وزير الحرب الإسرائيلي المحكمة العليا الإسرائيلية عدم البت في القضية المرفوعة أمامها حول جثامين النفق، وقال في هذا السياق: “في المحكمة العليا قضية رفعها مساعدي المخربين (منظمة عدالة)، لا يوجد هنا تباين في وجهات النظر، وآمل من المحكمة العليا الإسرائيلية أن لا تتدخل في هذه القضية”.

وادعى ليبرمان خلال اللقاء معه أن حركة “حماس” ومن خلال الأنفاق تعمل باستمرار على تهريب أسلحة أكثر دقة وأكثر تطور، وإنه هو من يقف خلف العملية التي استهدفت النفق والمخربين (حسب تعبيره)، الحديث يدور عن حرب فعلية، وحرب يوم يوم، وما حدث كان انتهاك للسيادة الإسرائيلية.