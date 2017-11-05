هآرتس: ارتياح إسرائيلي بعد تفكيك موقع أمني قرب معبر “إيرز”

غزة/PNN- ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، امس السبت، أن التفكيك الذي أحدثته المصالحة الفلسطينية للموقع الامني التابع لحركة “حماس” قرب معبر بيت حانون (إيرز) أو ما يعرف بنقطة (4/4) خلق حالة من الارتياح لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وكشف مصدر أمني كبير فيما يسمى بـ “وزارة الأمن الإسرائيلية” أن هذا الموقع الحمساوي الذي جرى تفكيكه، كان يشكل عقبة أمنية كبيرة أمام الجهود الاستخبارية التي كانت تبذلها المؤسسة الأمنية في قطاع غزة، حيث كان يتحكم في الدخول من وإلى قطاع غزة عبر معبر إيرز.

وأضاف المصدر أن هذا الموقع كان يقدم برنامج توعوي للحالات الصحية المتوجهة للعلاج في “إسرائيل”، وكذلك لفئة التجار والمسافرين، وذلك سعياً للحد من التعامل مع المخابرات الإسرائيلية، معتبراً أن تفكيك الموقع هو بمثابة تفكيك إحدى العقد الدفاعية المتقدمة التي كانت “حماس” تستغلها لمواجهة الجهود الاستخباراتية الموجهة ضد قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن حركة “حماس” قد فككت منشآتها على المعابر التي تربط قطاع غزة والخارج، كما انسحب موظفوها من هذه المعابر والتي تسلمها موظفو السلطة الفلسطينية.