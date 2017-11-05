الاحتلال يحتجز مدرسي مدرسة ثانوية شرق يطا ويستولي على مركبتهم

الخليل/PNN- احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسي مدرسة المسافر الثانوية، شرق يطا جنوب الخليل، واستولت على المركبة التي تقلهم، ومنعت حركة تنقل المواطنين بالمكان.

وقال منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور للوكالة الرسمية “وفا”، إن قوات الاحتلال احتجزت المدرسين، واستولت على المركبة التي تقلهم، والتي تعود ملكيتها للمواطن سليمان أبو صبحة.

وأضاف الجبور ان تلك القوات طاردت مركبات المواطنين على طريق شعب البطم– المسافر، ومنطقة جنبا، ومنعت حركة تنقل المواطنين في المسافر الشرقية لبلدة يطا؛ بحجة أن المنطقة عسكرية مغلقة.