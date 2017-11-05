تربية قلقيلية تختتم حملتها التطوعية للمساعدة في قطف الزيتون

قلقيلية/PNN- اختتمت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية، حملتها التطوعية لمساعدة الفلاحين في موسم قطف الزيتون، وذلك من خلال الفرق الكشفية والإرشادية في مدارس المحافظة المختلفة.

وأشارت مديرة التربية والتعليم العالي في محافظة قلقيلية نائلة فحماوي عودة، الى أن هذه الحملة للمساعدة في قطف الزيتون تهدف إلى مساعدة المزارعين والفلاحين في موسم قطف الزيتون ودعمهم، خاصة وأن محافظة قلقيلية هي محافظة زراعية، كما أنها تهدف إلى تعزيز روح العمل التطوعي لدى طلبة المدارس ومفاهيم التعاون والتكافل في المجتمع الفلسطيني، والتعاضد خاصة في ظل الهجمات الارهابية للمستوطنين، شاكرة مديري المدارس والفرق الكشفية والإرشادية المشاركة في الحملة.

من جانبه اضاف رئيس قسم النشاطات الطلابية معاذ نزال بأن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن سياق الانشطة التطوعية لطلبة المدارس وضمن خطة المديرية لتفعيل العمل التطوعي، ولأهمية موسم الزيتون في التراث الشعبي الفلسطيني وارتباطه في الموروث الذهني الفلسطيني بالعمل التطوعي، وبمفهوم “العونة” الفلسطيني، شاكرا مشرفي الكشافة والمرشدات وقادة الفرق الكشفية الارشادية ومنتسبيها على جهودهم الكبيرة في تنفيذ الحملة.