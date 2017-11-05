بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين بغزة، والجرافات الاسرائيلية توصل الحفر بخانيونس

غزة/PNN- أطلقت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، قذيفة مدفعية صوب شاطئ منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مصادر محلية، بأن بحرية الاحتلال أطلقت قذيفة على مراكب الصيادين قبالة شاطئ منطقة الواحة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين بالمكان، والذين اضطروا للهروب خوفا من الإصابة بنيران الاحتلال.

من جهة ثانية، تواصل جرافات عسكرية إسرائيلية ضخمة، و”بواجر” حفر عسكرية أعمال الحفر والتجريف في المنطقة الحدودية شمال شرق بلدة القرارة، شمال مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، منذ عدة أيام، في ضوء تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء مختلفة من القطاع.