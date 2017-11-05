مجلس أمناء مركز خالد الحسن يبحث سير العمل في المشروع ويتخذ عدة قرارات

رام الله /PNN- عقد مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع، اجتماعا في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ظهر اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس الأمناء، أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، وبحضور أعضاء المجلس.

واستمع مجلس الأمناء إلى تقارير مفصلة قدمت من المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار”، حيث تم عرض عدة تصاميم للمركز واختار المجلس التصميم الأنسب، بناء على ما قدم له من معلومات حول التصاميم.

واستمع المركز إلى تقرير من وزارة الصحة حول آخر التطورات المتعلقة في المركز، وقدّمت مداخلات حول التقارير المالية وغيرها، وتم عرض مخططات تصميم المركز الهندسية وسير العمل في تنفيذ المشروع الحيوي لدولة فلسطين، وما تم تحقيقه من خطوات عملية لتطبيقه على أرض الواقع.

واختار أعضاء مجلس الأمناء أحد التصميمات المخصصة للمركز بالإجماع، حيث اتصف التصميم بالنمط العصري المواكب للحداثة والتطور في البناء.

وقرر مجلس الأمناء البدء بعملية الحفر، مع نهاية الشهر الجاري، والاستفادة من مساحة الأرض من خلال النزول أربعة طوابق تحت سطح الأرض.