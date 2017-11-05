بالصور:وزارة السياحة والاثار تجدد اعمال التدمير في موقع تل السكن الاثري بغزة

غزة/PNN-شجبت وزارة السياحة والاثار اعتداء مجموعة من الخارجين عن القانون على موقع تل السكن الاثري في غزة، وذلك بعد قيامهم بإزالة السياج الحامي للموقع والقيام بأعمال تجريف بالإضافة لتهديد موظفي الوزارة العاملين على حماية الموقع ومنعهم من دخوله.

وكانت الوزارة قد قامت ومن خلال طواقمها المختصة بتحديد الموقع الاثري في المنطقة والقيام بأعمال الحماية الطارئة، حيث شرعت طواقم الوزارة بعمل سياج حديدي يحيط بالموقع والذي كان قد تعرض لسلسة من اعمال التجريف والتدمير من قبل جهات خارجة عن القانون.

ومن هنا فان الوزارة تشجب وبشدة هذه الاعمال وتدعوا جميع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات التراث الثقافي ومؤسسات المجتمع المدني وجميع أبناء فلسطين لحماية موقع تل السكن الاثري من اعمال التجريف والتدمير وحمايته في سبيل حماية الموروث الثقافي الفلسطيني والذي يعتبر جزء من الهوية الثقافية للشعب الفلسطيني وبالتالي فان الاعتداء على التراث يجب ان يواجه من كل فئات الشعب الفلسطيني الغيور على هويته التاريخية و الثقافية ، مطالبة جميع الجهات للوقوف اتجاه مسؤولياتها والتزاماتها لحماية الموقع والحفاظ عليه ، كممتلك من ممتلكات الشعب الفلسطيني وحمايته حماية للرواية التاريخية الفلسطينية.